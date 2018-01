Schummy sonha com a liderança no Mundial A segunda metade do campeonato pode começar como quase todos imaginavam que seria desde a sua abertura, ou seja, com Michael Schumacher e a Ferrari na liderança. A dupla da Williams, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, larga neste domingo na pole position do GP do Canadá, último da primeira metade, mas Schumacher é terceiro no grid e Kimi Raikkonen, da McLaren, o primeiro na classificação do Mundial, o último, porque errou neste sábado na sessão que definiu o grid. ?Sim, a chance de ser líder cresceu bastante", afirmou o alemão. Para surpresa geral, Schumacher ainda não assumiu a primeira colocação do campeonato em nenhum momento. Como hoje, no circuito Gilles Villeneuve, as possibilidades de Raikkonen redimir-se do grave equívoco deste sábado e disputar a vitória com o piloto da Ferrari e os da Williams são bem reduzidas, os quatro pontos que o separam de Schumacher (48 a 44) representam pouco para garantir-lhe a liderança na classificação. ?Apesar de compreender desde o momento em que Kimi rodou que essa seria nossa chance, prefiro esperar o fim da corrida. Já vimos, este ano mesmo, que tudo pode acontecer", falou Schumacher. Ralf conquistou neste sábado a segunda pole position consecutiva, a terceira na carreira. Montoya olhou para o companheiro e disse: ?Você continua fazendo as poles e eu ganhando as corridas, combinado?" Ele se referia ao fato de na última etapa do Mundial, em Mônaco, Ralf ter largado em primeiro e ele ter sido o vencedor. ?O ponto chave para explicar esse resultado importante para nossa equipe é a pista ter ficado completamente seca ao meio dia", falou Mario Theissen, diretor da BMW. No asfalto molhado, com muita água, a exemplo de sexta-feira, ou pouca, como no sábado de manhã, os carros com pneus Bridgestone, como a Ferrari, eram inaceitavelmente bem mais velozes que os equipados com pneus Michelin, Williams, McLaren e Renault, dentre outros. De dois a quatro segundos por volta. No seco a empresa francesa mostrou ter desenvolvido um pneu eficiente para as 70 voltas do traçado de 4.361 metros. ?Parece que aqui a vantagem no molhado é nossa enquanto no seco é deles", comentou Rubens Barrichello, da Ferrari, o quinto mais rápido. O treino pegou as equipes que não participam da sessão extra de treinos às sextas-feira, a única em que não choveu, pouco preparadas para a classificação. ?Nós só tínhamos andado no molhado praticamente", explicou Rubinho. ?Esperava estar entre os cinco primeiros, não ser o primeiro", confessou Ralf. ?Se não chover, vamos novamente lutar pela vitória, numa prova de que melhoramos bem nosso carro", falou Montoya. Patrick Head, diretor-técnico da Williams, declarou que não irá impor ordens de equipe para a primeira curva, onde tradicionalmente ocorrem acidentes na largada. ?Nossos pilotos são profissionais e encontrarão uma forma de não colidirem entre si." Os dois largam na primeira fila. Tanto Rubinho quanto Schumacher disseram que quase rodaram na primeira curva, como Raikkonen. "Considerando-se meu erro, estou contente com o terceiro tempo", afirmou o alemão. ?Tive de frear tanto que um dos meus pneus ficou quadrado. Na reta, a 300 km/h, parecia que estava sobre um cavalo, de tanto que o carro pulava", comentou Rubinho. Os dois reconheceram na Williams uma adversária difícil neste domingo. ?Sabíamos que aqui não seria fácil para nós", observou Schumacher. A razão maior é a velocidade alcançada pelo conjunto Williams-BMW nas retas, as melhores. Cristiano da Matta, da Toyota, obteve sua melhor colocação no grid até agora, nono, e Antonio Pizzonia, da Jaguar, a 13ª posição. A maioria dos pilotos deverá fazer duas paradas, neste domingo, contrariamente aos anos anteriores, quando a opção mais comum era por um único pit stop. Se chover, os pilotos da Bridgestone, em especial os da Ferrari, vão passear na pista. Ao menos foi o que ocorreu sexta-feira e nete sábado pela manhã. No caso de pista seca, o GP do Canadá deverá apresentar uma disputa bastante interessante entre os pilotos da Williams, Ferrari e Fernando Alonso, da Renault, quarto no grid.