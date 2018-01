Schummy volta a reclamar das regras Michael Schumacher não viveu nesta sexta-feira um de seus melhores dias em Interlagos. O pentacampeão mundial de Fórmula 1, sexto colocado na atual temporada, conseguiu com seu Ferrari apenas o quinto melhor tempo nos treinos pré-classificatórios para o Grande Prêmio do Brasil, domingo, às 14 horas. Não que fosse essa sua maior preocupação. O alemão demonstrou durante a entrevista coletiva da Federação Internacional de Automobilismo que algumas determinações da entidade, sobretudo as novas regras da disputa, podem causar problemas ao longo da temporada. ?É muito comum que outras pessoas tomem decisões em lugar das que estão diretamente ligadas ao caso. Ainda que essa situação venha melhorando aos poucos", disse o piloto com um aparente cuidado com as palavras. Schumacher também endossou as declarações de David Couthard, Juan Pablo Montoya e Fernando Alonso - que também participavam da coletiva da FIA - quando os colegas responderam à pergunta. ?Se fosse possível abolir pelo menos uma das novas regras em qual delas você mexeria?" Todos gostariam que houvese mais chance no treino classificatório. E Michael explicou. ?O problema maior é a falta de tempo. O ideal seria que fosse possível conversar com mecânicos, e todo o pessoal, fazer ajustes no carro." Sobre a possibilidade de chuva domingo, o alemão afirmou. ?Pode ocorrer como há alguns anos em Magny-Cours", disse, referindo-se ao GP da França em que a largada foi dada com safety car na pista à frente dos participantes. Preocupação - Uma hora antes do treino pré-classificatório começar, o boxe da Ferrari se transformou no ponto de encontro entre os integrantes do GPDA (Grand Prix Drivers Association). Exatamente às 13 horas, Couthard entrou à procura de Schumacher e de Jarno Trulli, da Renault, para que os três - escolhidos pelos próprios pilotos para defender seus interesses - decidissem se deveriam ou não entrar no circuito às 14 horas. Tudo por causa da chuva constante no autódromo, que àquela altura deixada a pista encharcada. Foram momentos de grande tensão. Já de macacão, Couthard entrou de cara fechada no box da escuderia italiana e saiu, depois de poucos minutos, com uma expressão indecifrável, sem falar com ninguém. Schumacher apareceu na porta, deu uma olhada para o céu e saiu para conversar com seu manager Willi Weber, a poucos metros da porta do paddock, perto de onde estava Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, que falava ao telefone móvel. ?Sinto muito, mas até este exato momento não sei dizer o que está acontecendo, eles estão em reunião. Posso apenas assegurar que não se trata de uma definição sobre se vão ou não correr. Isso não é", desconversava Sabine Kehn, assessora de Imprensa do alemão pentacampeão mundial de Fórmula 1. Nisso, Schumacher voltava na direção dos boxes e sua expressão, bem como a de Todt, já não era preocupada. Até Juan Pablo Montoya, o colombiano da Williams, resolveu dar uma passadinha pelo box da Ferrari. Entrou, ficou seis minutos conversando com Schumacher e voltou para os boxes de sua equipe com um sorriso no rosto que funcionou como primeiro sinal de que os planos não seriam modificados.