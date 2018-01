Schummy volta às pistas com a F2003 Michael Schumacher vai para a pista de novo. A Ferrari começa nesta terça-feira nova sessão de treinos no autódromo espanhol de Jerez de la Frontera, agora com o pentacampeão da F-1. O piloto de testes Luca Badoer também participará. Ambos usarão o modelo do ano passado, com o qual a equipe disputará a primeira etapa da temporada, na Austrália (9 de março), e o deste ano. Não está prevista a participação de Rubens Barrichello, que está de repouso por causa de dor nas costas. Mas outro brasileiro vai rodar com a Ferrari a partir desta terça-feira. Em Fiorano, há expectativa pelo que fará o piloto de testes Felipe Massa, que na semana passada, com o carro de 2002, foi só um segundo mais lento que Schumacher com o deste ano. Até agora, o alemão foi o único a rodar com o modelo novo, com o qual bateu na semana passada dois recordes, em Fiorano e Ímola. Nesta terça-feira, em Jerez, também começam os testes da Williams. A McLaren e a Toyota começam a rodar na quarta-feira. A Williams terá os dois pilotos titulares: Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher. Rússia - Depois que o prefeito de Moscou recusou-se a receber a F-1, decidiu-se fazer a corrida perto da cidade. E a construção do autódromo foi anunciada nesta segunda-feira. Será entre Podolsk e Domodevovo, perto do aeroporto internacional, 23 quilômetros ao Sul de Moscou. A etapa deve ser disputada a partir de 2005.