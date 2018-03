Schwarznegger causa furor em circuito O ator austríaco Arnold Schwarznegger causou furor neste domingo de manhã no paddock em Silverstone, durante o GP da Inglaterra de F-1. Simpático, acessível, apesar de superprotegido pelos seguranças, assistiu à parte da corrida e depois retirou-se. Era convidado da Jaguar, por usar um carro da marca no filme Terminator 3. Outro superstar presente foi Rick Parfett, do grupo de rock Status Quo, igualmente solícito com os fãs, dentre eles o irlandês Eddie Jordan, sócio da Jordan.