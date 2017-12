Scott Dixon larga na frente na IRL Scott Dixon garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Nazareth, 13ª prova da temporada da Indy Racing League, que será disputada amanhã, às 16h (com transmissão ao vivo da SporTV). O neozelandês da Chip Ganassi conseguiu a quinta pole no ano, no oval curto de 1 milha (1.609 metros) que pertence a Roger Penske, dono da equipe Penske. A quatro corridas do final do campeonato ? contando a prova de amanhã ?, o brasileiro Tony Kanaan lidera, seguido por Hélio Castro Neves, Scott Dixon e Gil de Ferran. Amanhã, Kanaan terá trabalho para manter esta vantagem por largar apenas na terceira posição. À sua frente, estarão Dixon e Helinho, um adversário direto na briga pelo título e que ficou com a segunda colocação. ?Eu estou sempre de olho na corrida de Nazareth porque é a prova que acontece em nossa cidade natal?, diz Helinho, que terá o apoio da torcida local. O único concorrente ao título que não teve um bom rendimento foi Gil de Ferran, compatriota e companheiro de Helinho na Penske. Gil fez apenas o sexto melhor tempo.