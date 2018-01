Scott Dixon larga na pole em Richmond O neozelandês Scott Dixon, com Panoz G-Force/Toyota da Chip Ganassi, larga amanhã na pole position do GP de Richmond, sétima etapa do campeonato da Indy Racing League. Dixon fez sua melhor volta com a média horária de 270,534 km e não superou, portanto, a marca de Gil de Ferran, pole de 2002, com 271,446 km/h. Sarah Fisher surpreendeu com seu Dallara/Chevy e ficou em 2º. O melhor brasileiro é Tony Kanaan, com Dallara/Toyota que largará em 5º. A corrida noturna começa às 21h, em 250 voltas, com transmissão ao vivo pela SporTV. Dixon, que corre com Panoz G-Force/Toyota da Chip Ganassi, é o único piloto com duas vitórias na temporada e tem andado bem em todos os circuitos. Esta foi sua segunda pole position. Depois de seis corridas, Dixon é o segundo colocado do campeonato com 168 pontos, um a mais do que Hélio Castro Neves, Gil de Ferran e Al Unser Jr que somam 167. O líder é Tony Kanaan com 217. O circuito de Richmond é o mais curto da IRL com apenas 1200 metros. E o acerto do chassi é mais importante do que a potência do motor. Isso explica, segundo Tony Kanaan, a boa classificação do Dallara/Chevy de Sarah Fisher e de Sam Hornish que sairá com o quarto melhor tempo. Os Chevy não andaram bem até agora, obrigando a GM a se associar com a Cosworth para melhorar o rendimento dos motores. Os demais pilotos brasileiros na prova largarão em 7º (Gil de Ferran), 8º (Felipe Giaffone), 10º (Vitor Meira) e 11º (Hélio Castro Neves).