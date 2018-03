Scott Dixon vence GP de Fórmula Indy O neozelandês Scott Dixon, companheiro do brasileiro Maurício Gugelmin na PacWest, venceu o GP de Nazareth, terceira etapa da F-Indy, disputada no Nazareth Speedway. Em segundo lugar ficou o sueco Kenny Brack, do Team Rahal, com o canadense Paul Tracy em terceiro. Dos brasileiros, o melhor colocado foi Christian Fittipaldi, em quinto. Também marcaram pontos Bruno Junqueira, em sétimo, Cristiano da Matta, em 10.º, Hélio Castro Neves, em 11.º, e Roberto Moreno, em 12.º.