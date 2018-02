Scott Speed nega freqüentar casas noturnas O piloto norte-americano Scott Speed, da escuderia Toro Rosso, disse nesta quinta-feira que não é freqüentador de festas noturnas e que não ingere nenhum tipo de bebida alcoólica, nem para sentir o gosto. Speed recebeu críticas da imprensa européia, que o acusou de estar mais preocupado com boates do que com as corridas. "Tudo isso é ridículo", contou o norte-americano. "Sou a pessoa entre os pilotos que menos freqüenta festas." No GP da Austrália, disputado no último domingo, Speed não completou o percurso por problemas no pneu. O norte-americano, por sinal, foi o último piloto a ser confirmado entre os titulares na temporada 2007. Um dos chefes da Toro Rosso, Gerhard Berger chegou a questionar o comportamento do piloto, fato este que foi o principal empecilho para a renovação de seu contrato - em 2006, Speed não marcou nenhum ponto, em 18 provas pela equipe.