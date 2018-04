Se agradar em Jerez, Nick Heidfeld será substituto de Robert Kubica

JEREZ DE LA FRONTERA - Quatro dias depois de Robert Kubica sofrer grave acidente na Itália, ser hospitalizado, e colocar em risco a sua participação na temporada 2011 da Fórmula 1, começa-se a desenhar, dentro da Lotus Renault, o cenário para a escolha do substituto do polonês no cockpit. De acordo com o chefe de equipe da escuderia, Eric Boullier, o alemão Nick Heidfeld testará o carro no final de semana e, se for aprovado, será mantido. Ele praticamente descartou a hipótese de o reserva Bruno Senna assumir a titularidade.

"Nick está aqui para ser avaliado. Assim que tivermos terminado nossa avaliação dele, se estivermos felizes com o trabalho dele, então nós o mantemos", explicou o dirigente, em entrevista ao site da revista Autosport.

Heidfeld treina com a Lotus Renault no sábado ou no domingo, nos testes coletivos que a Fórmula 1 realiza em Jerez de la Fronteira, na Espanha, desde esta quinta. Bruno Senna também entrará na pista, mas não deverá ser promovido a titular da equipe.

"Se isso (o acidente de Kubica) tivesse acontecido no meio da temporada, então o carro já teria sido desenvolvido, e você poderia dar a um jovem piloto alguns quilômetros para educá-lo na Fórmula 1. Nós temos que desenvolver o carro a partir do zero, então a escolha óbvia é por um piloto experiente", alegou Boullier.

Senna é considerado ainda inexperiente na Fórmula 1. Correu apenas a temporada passada, completando somente nove corridas. Seu melhor resultado foi um 14.º lugar na Coreia do Sul.

Se Heidfeld não agradar, a Lotus Renault deve testar outros pilotos nos próximos treinos coletivos, de 18 a 21 de fevereiro, em Barcelona. Vitantonio Liuzzi e Pedro de la Rosa são os principais candidatos nesta hipótese. Boullier descartou categoricamente dois nomes especulados pela imprensa internacional. O ex-campeão Kimi Raikkonen, para o dirigente, não pode romper os acordo que tem no rali, enquanto o alemão Nico Hulkenberg tem pouca experiência.

