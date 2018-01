Se chove dá Bridgestone. No seco, Michelin Os treinos de sexta-feira no circuito de Nurburgring já desenharam o que deve ocorrer na sessão deste sábado que definirá o grid do GP da Europa e até domingo, ao longo das 60 voltas da prova, nona etapa do Mundial. Se chover, a exemplo da segunda parte da pré-classificação, nesta sexta, não há o que discutir: as equipes com pneus Bridgestone - casos de Ferrari, Sauber, BAR, Jordan e Minardi - irão contar com uma grande vantagem. Com pista seca, contudo, os times que usam pneus Michelin - McLaren, Williams, Renault, Toyota e Jaguar - parecem estar na frente. Na sessão livre da manhã, quando fez sol e a temperatura chegou a surpreendentes 26 graus - temperatura rara na região Eifel, do autódromo -, os nove primeiros colocados competiam com a marca francesa. Olivier Panis, da Toyota, foi o mais veloz, com 1min31s197. Coube a Michael Schumacher, Ferrari, ser o primeiro com a marca japonesa, apenas décimo, 1min32s560. "Havia muita gente com pouca gasolina", explicou Rubens Barrichello, com Ferrari também, 12º, 1min32s607. No treino da tarde, a pré-classificação, único período do fim de semana de GP em que todos estão sob a condição, ou seja, gasolina para apenas uma volta lançada e pneus novos, essa diferença caiu bastante. Kimi Raikkonen, da McLaren, ficou em primeiro, 1min29s989, média de 205,9 km/h. Será o último a sair para a tomada de tempo, neste sábado, às 9 horas de Brasília, com transmissão ao vivo pela TV Globo. "Desta vez não errei (o equívoco na classificação em Montreal lhe custou a liderança do campeonato) e meu carro está perfeito", afirmou o finlandês. Schumacher se aproximou bastante, segundo mais rápido, 1min30s353, mas ainda a 364 de Raikkonen. Numa prova de que a disputa pela vitória na corrida, domingo, deverá mesmo ser apertada entre Ferrari, McLaren e Williams, Juan Pablo Montoya, da Williams, registrou o terceiro tempo, a 144 milésimos de Schumacher. "Perdi tempo na primeira curva, o carro saiu de frente, mas a Williams se mostrou bem acertada, deveremos como em Mônaco e no Canadá lutar pelo primeiro lugar", falou o colombiano. Ralf Schumacher, seu companheiro, veio a seguir, 320 milésimos atrás, e Rubinho ficou em quinto, longe de Raikkonen, 853 milésimos. Às 14h34, Heinz-Harald Frentzen, o 11.º a marcar tempo, estava saindo do box quando começou a chover. Daí para a frente a chuva só aumentou de intensidade, obrigando o uso de pneus para elevado volume de água no asfalto. Cristiano da Matta, Toyota, foi a primeira vítima da nova condição. "Achei que dava para usar ainda o slick (pneus para pista seca) e vi logo que seria impossível." Ele desistiu da volta e será o segundo a sair para a pista neste sábado na definição do grid. O que ficou claro depois foi o que já se havia visto no Canadá: a Bridgestone tem pneus bem mais eficientes para chuva mais intensa. "Não vou me desapontar se amanhã a classificação for sob chuva", comentou Schumacher. "A vantagem é nossa, sem dúvida", afirma Rubinho. Nick Heidfeld, da Sauber, time da Bridgestone, às 15h02, fez 1min52s300, 13.º tempo, enquanto Antonio Pizzonia, Jaguar, Michelin, piloto reconhecidamente veloz no molhado, não foi além de 1min57s435, às 15h07. Nada menos de cinco segundos mais lento, por causa dos pneus, em especial A reforma da chicane NGK, pouco antes da curva que dá acesso à reta dos boxes, patrocinada por Schumacher, não agradou os pilotos. Neste sábado serão colocados mais cones de borracha para que se evite cortar caminho sobre as zebras. Quem tocava nesses cones nesta sexta ficava sem o aerofólio dianteiro, como Rubinho e Jenson Button, da BAR.