Sebastian Vettel diz que Red Bull já fez progresso nos treinos na China

XANGAI - Sebastian Vettel não conseguiu brigar com os pilotos mais rápidos do dia, nos dois treinos livres desta sexta-feira. Nem superou o companheiro de Red Bull, Daniel Ricciardo, nas duas primeiras sessões do GP da China de Fórmula 1. Mesmo assim, saiu satisfeito do Circuito de Xangai.

Para o alemão, a equipe conseguiu mostrar evolução já neste primeiro dia de disputas em solo chinês, ainda que não tenha brigado pelas primeiras posições. "Ainda há muito a fazer porque não estou onde gostaria, mas fizemos alguns progressos", avaliou o atual tetracampeão da categoria.

Vettel também ficou satisfeito porque os dois carros da Red Bull não tiveram problemas nesta sexta. "Não tivemos qualquer contratempo, o que é muito bom quando você precisa testar os carros", comentou o piloto que foi o 9º mais rápido na sessão inicial, e o 5º no segundo treino.

Mais rápido novamente, Ricciardo foi o 3º no início do dia, e o 4º na segunda atividade. Empolgado pelo bom desempenho, o australiano já mira alcançar os carros da Mercedes, favoritos na China, na corrida de domingo. "Temos que ver onde eles vão estar amanhã [no treino classificatório]. Mas a diferença para eles está menor", disse Ricciardo, que marcou 1min38s811, contra 1min38s726 de Nico Rosberg no segundo treino livre.

Rosberg foi o terceiro mais rápido do dia, atrás do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro de Mercedes, e do espanhol Fernando Alonso. O piloto da Ferrari foi o grande destaque do dia ao cravar o segundo melhor tempo desta sexta.