Sebastian Vettel será punido com a perda de cinco posições

O alemão Sebastian Vettel, da Toro Rosso, será punido com a perda de cinco posições no grid do GP de Mônaco, sexta etapa do Mundial de Fórmula 1. Como a equipe estreará um novo carro na pista de Montecarlo, o piloto teve de trocar o câmbio com que terminou a prova da Turquia. O regulamento da categoria prevê que uma caixa de câmbio deve durar quatro corridas. Como trocará o equipamento antes do prazo estipulado, Vettel sofrerá a sanção. A perda de cinco posições em Mônaco é ainda mais complicada para o piloto porque a pista é a que oferece menos condições de ultrapassagem no calendário atual da categoria. O companheiro de equipe de Vettel, Sebastien Bourdais, não será punido. Como não completou o GP da Turquia, ele tem o direito de trocar o câmbio sem ficar sujeito à perda de posições no grid.