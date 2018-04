Sebastian Vettel sofre com novos problemas no motor

VALÊNCIA - O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, sofreu com os problemas que teve com os motores Renault de seu carro durante o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 e disse que não pode mais ter problemas com esse componente para continuar na luta pelo campeonato.

Quarto colocado no Mundial de Pilotos com 47 pontos, Vettel teve dois motores quebrados durante o final de semana do GP da Europa, disputado na cidade espanhola de Valência.

Agora, o alemão da Red Bull conta com apenas mais dois motores para as seis provas restantes do calendário. Se tiver que utilizar um a mais dos oito disponíveis para toda a temporada, será punido com a perda de dez posições na largada.

Para Vettel, "se você quer ganhar o campeonato, não é bom que isso aconteça no final da temporada".