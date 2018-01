Sebastien Bourdais faz a pole na Cart A Cart - Championship Auto Racing Teams - volta às pistas neste domingo, nas ruas de St. Petersburg, pequena cidade da Flórida, com uma nova proposta para as corridas de monopostos nos Estados Unidos. A prova será mostrada ao vivo, a partir das 15h, pela Rede TV!. Émerson Fittipaldi, supervisor da equipe Fittipaldi/Dingman, alerta: "Estamos em uma nova era da Cart. Ela já se distanciou do que era a Cart no passado e também não tem nada com a IRL. É uma coisa nova, diferente. E já deu para ver que vai crescer muito", disse na sexta-feira, depois do primeiro treino oficial. Depois de ter feito o melhor tempo no treino de sexta-feira, o estreante francês Sebastien Bourdais confirmou a pole para a primeira prova da temporada: marcou 1min00s928, com média de 171,733 km/h. Na segunda posição larga o canadense Paul Tracy, seguido pelo mexicano Adrian Fernandez. Os brasileiros Mário Haberfeld, Bruno Junqueira e Roberto Pupo Moreno largam na sexta, sétima e 15ª colocação. Émerson diz que só aceitou o convite para formar uma equipe por causa da presença de Chris Pook como presidente da Cart. Pook, ex-organizador das corridas de Fórmula 1 e Indy em Long Beach, é velho amigo de Émerson. E sempre mostrou competência na organização de corridas. "Ele está fazendo um belo trabalho. A categoria tem custos razoáveis, é equilibrada e muito rápida. Exatamente o que estava faltando." O orçamento de uma equipe de ponta caiu de US$ 10 milhões para US$ 4 milhões. Pilotos novos da Europa foram atraídos para a categoria. E os organizadores não vão desperdiçar esse mercado. "A Europa nos interessa muito. Vamos correr em Brands Hatch que é um dos autódromos mais tradicionais da Europa. Isso, certamente, vai repercutir bem por lá. É a primeira vez que a Cart corre na Europa em um traçado misto. E agora os pilotos da Europa também estão se interessando mais pela categoria.". Para Émerson, as corridas iniciais da temporada serão difíceis para sua equipe. Ele começou mais tarde, não teve tempo de promover todos os testes que achava necessário e também não conseguiu um chassi Lola. "Os Lola são mais rápido que os Reynard. Isso é indiscutível. Mas pelo que observei até agora acho que os Reynard poderão render melhor nos ovais longos como Fontana e Lausitzring ou ainda em mistos mais rápidos como Cleveland, Mid-Ohio e Elkhart Lake. Se isso se confirmar, haverá uma certa compensação." Referências - Émerson está animado com o português Tiago Monteiro, indicado por Domingos Piedade, português ligado à Mercedes-Benz que foi manager de Émerson em seu início na Fórmula 1. "O Tiago é muito firme e tem facilidade em se adaptar a qualquer tipo de pista. À medida que a equipe for se acertando, ele deverá melhorar suas marcas." Uma das referências de Émerson sobre Tiago Monteiro foi seu excelente desempenho durante os anos de Fórmula 3. "Lá ele mostrou que poderia fazer carreira em uma categoria de ponta." Sobre a corrida deste domingo, em St. Petersburg, Émerson ressalta: "Os promotores fizeram um trabalho excelente aqui. Além de um belo visual, o traçado é muito rápido para um circuito de rua, superando a marca de 105 milhas horárias. Quem acompanhar pela tevê vai poder observar isso."