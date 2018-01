Sebastien Bourdais vence em Long Beach pela Champ Car O piloto francês Sebastien Bourdais, da equipe Lanigan, foi o primeiro colocado neste domingo na prova de Long Beach, pela segunda etapa da Champ Car World Series. Foi a 24.ª vitória do piloto na categoria. O segundo colocado foi o espanhol Oriol Servia, que participou da competição no lugar do veterano canadense Paul Tracy, que sofreu um acidente nos treinos classificatórios de sábado. Em terceiro acabou o australiano Will Power, que lidera o campeonato, com 59 pontos. O brasileiro Bruno Junqueira, da Dale Coyne, conquistou apenas o sexto lugar. A terceira etapa da categoria será disputada no dia 22 de abril, em Houston, nos Estados Unidos. Classificação da prova após 78 voltas: 1.º Sebastien Bourdais (FRA) 2.º Oriol Servia (ESP) 3.º Will Power (AUS) 4.º Justin Wilson (ING) 5.º Alex Tagliani (CAN) 6.º Bruno Junqueira (BRA) 7.º Neel Jani (ING) 8.º Graham Rahal (EUA) 9.º Ryan Dalziel (ING) 10.º Katherine Legge (ING) 11.º Tristan Gommendy (FRA) 12.º Dan Clarke (ING) 13.º Robert Doornbos (HOL) 14.º Simon Pagenaud (FRA) 15.º Matt Halliday (NZL) 16.º Alex Figge (EUA) 17.º Mario Dominguz (MEX)