Segurança preocupa Indy na Inglaterra Segurança, muito mais que velocidade, será o assunto na reunião da Cart, organizadora da Indy, que terá outra etapa no sábado, em Rockingham, Inglaterra. Será a primeira da categoria no país e, com os carros alcançando 320 km/h, está sendo promovida como "The Fastest Racing On Earth" ("A Mais Veloz Corrida na Terra"). O líder Kenny Brack, da Suécia, tem 11 pontos mais que o brasileiro Gil de Ferran, por sua vez cinco à frente do norte-americano Michael Andretti. O escocês Dario Franchitti, sexto na classificação geral, é favorito "em casa", mas a prova estará sob a sombra do acidente do italiano Alessandro Zanardi, ocorrido em Lausitz, Alemanha. O bicampeão da Indy teve suas duas pernas amputadas e deve sair nesta quarta-feira do coma induzido, em hospital de Berlim, mas fica na UTI por cerca de mais duas semanas.