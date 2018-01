Segurança preocupa na Stock Car A segurança é a grande preocupação dos pilotos da Stock Car na 9ª etapa do Campeonato Brasileiro, domingo, em Brasília. Os primeiros treinos ocorrem nesta sexta-feira e a apreensão é porque a corrida vai ser disputada no anel externo do autódromo Nelson Piquet, em vez do circuito misto convencional. O temor é de que aconteçam vários acidentes, por causa das características do traçado. "No anel externo, a Curva da Vitória vai ser feita numa velocidade muito maior do que a que atingimos no circuito normal. O problema é que a entrada dos boxes fica numa descida por dentro, bem em cima da saída da curva, que fazemos aberta. Teremos de mudar a trajetória para entrar no box, fazendo por dentro e devagar uma curva que deve ser feita por fora a 200 km/h. Isso está me deixando preocupado??, disse o paulista Chico Serra, líder do campeonato com 121 pontos. Guto Negrão também entende que, no anel externo de Brasília, "falta um pouco em termos de segurança??. "É que os carros da Stock Car ainda não têm todas as especificações necessárias para competir em circuitos ovais.?? Chico Serra não considera a pista um oval e sim com quatro curvas para o mesmo lado. "Seria melhor que esse GP não tivesse pit stop.??