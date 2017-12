Segurança reforçada para GP Brasil A onda de violência que atingiu o Estado no começo do ano e os problemas que ocorreram em Interlagos no ano passado fizeram a segurança no GP do Brasil ser muito reforçada em relação aos anos anteriores. As mais de três mil pessoas que estarão envolvidas no trabalho no fim de semana passaram a ter preocupação especial com seqüestros e atentados e a organização criou um sistema de vigilância com câmeras que ficam ligadas 24 horas por dia. Leia mais no Jornal da Tarde