Sem a pole, Schumacher fica uma fera A cara de Michael Schumacher, quando ele deixou o cockpit da Ferrari, depois da sessão que definiu o grid, espantava até cobra se ela estivesse próxima. "O pior não é ter sido superado pelo meu irmão e largar na segunda fila, mas decepcionar essa gente que veio para cá torcer por uma pole position da Ferrari." O piloto alemão e sua equipe foram os grandes perdedores deste sábado em Ímola. Depois dos bons resultados de sexta-feira, em que tanto Schumacher quanto Rubens Barrichello ficaram sempre na frente, tudo o que eles não imaginavam é que a McLaren poderia largar com seus dois pilotos na primeira fila na casa da Ferrari. Para começar, a série de sete poles consecutivas de Schumacher foi quebrada neste sábado. "Vocês sabem que eu não me importo com essas estatísticas", falou com certa raiva aos jornalistas. "A mensagem que eu desejo passar a essa gente é que no domingo a história da corrida será bem diferente." Mesmo largando da quarta colocação, segundo o piloto da Ferrari, é perfeitamente possível vencer. "Fizemos a escolha dos pneus pensando nas 62 voltas da corrida e não nas 12 da sessão que definiu o grid", explicou. A Ferrari optou pelos pneus Bridgestone duros, enquanto a McLaren utilizará os macios. "É melhor largar da segunda fila com os pneus certos que na pole position com os pneus errados", afirmou. "Neste sábado a vantagem foi deles, mas no domingo vamos ver quem se dará melhor." Ele comentou não estar buscando desculpas ao falar dos pneus. "Quando a pista secou, eu só melhorei um décimo em relação ao meu melhor tempo, o que prova que não colocamos em campo o melhor do nosso potencial." Não há motivo para a torcida da Ferrari entrar em pânico por causa do quarto lugar no grid do GP de San Marino. "Este treino se desenvolveu sob condições bastante especiais, que somadas ao pneu escolhido por nós justificam sermos mais lentos." E mesmo assim, lembra o alemão, quase obteve a pole position. "Na minha última tentativa errei na freada da Tamburello, comprometendo um pouco meus pneus dianteiros", disse. "Na volta seguinte, a segunda lançada, perdi quatro décimos na seção final por causa das vibrações nesses pneus." Até aquela altura ele havia sido, nas duas primeiras seções, mais rápido que a dupla da McLaren. Logo depois de cruzar a linha de chegada, na última tentativa, a equipe lhe comunicou que estava em terceiro. "Não imaginei que nos segundos seguintes meu irmão fosse me deixar também para trás." Para Schumacher, as possibilidades maiores de vitórias não são da McLaren, que larga em primeiro com David Coulthard e em segundo com Mika Hakkinen. "Penso que eu e meu irmão somos os que têm maiores chances de ganhar a corrida."