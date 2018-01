Sem Airton Daré, IRL faz etapa em Dallas O sul-africano Tomas Scheckter larga na pole position neste sábado, no GP de Dallas da Indy Racing League, quinta etapa da temporada de 2003 e a primeira corrida noturna do ano. O melhor brasileiro no grid é Tony Kanaan, o líder do campeonato com 137 pontos, que sai em quarto lugar. Airton Daré não vai participar da prova. Ele sofreu forte acidente quando treinava na quinta-feira, passou por duas cirurgias para corrigir fraturas no braço e perna direitos e está hospitalizado. O GP no Texas Motor Speedway começa às 21 horas, de Brasília, e o SporTV anuncia transmissão. Scheckter, piloto da Chip Ganassi, obteve sua primeira pole no ano e a quarta categoria ao cravar 23s8851 (média de 352,928 km/h) na sessão classificatória realizada na quinta-feira. Ao seu lado na primeira fila estará seu companheiro de equipe, o neozelandês Scott Dixon (23s9557, média de 351,888 km/h). O terceiro tempo é do japonês Tora Takagi, da MoNunn, com 24s0246 (350,805 km/h). Os três melhores do grid competem com chassis Panoz G-Force e motor Toyota. O sul-africano agradeceu a Dixon pelas condições que teve para cravar a pole. "Ele testou aqui antes e o acerto do carro estava perfeito. Tive de fazer duas pequenas mudanças?, disse Scheckter. Sobre a corrida, em 200 voltas, ele tem uma opinião: "Não me importo em manter o primeiro lugar no começo. O que realmente conta é terminar em primeiro?. Kanaan, da Andretti/Green, foi o melhor piloto com o pacote Dallara/Honda no grid de largada - 24s1217 (349,392 km/h). E gostou do quarto lugar. "Estamos no caminho certo?, afirmou o piloto brasileiro, cujo plano é terminar as corridas sempre entre os quatro primeiros para chegar ao final do campeonato com chances de brigar pelo título. Quinto colocado no grid, com 24s1655 (348,758 km/h), Felipe Giaffone (MoNunn) espera um rendimento melhor de seu Panoz G-Force/Toyota durante a corrida. Para ele, a corrida, na pista de 2.414 metros, larga e com inclinação que chega a 24 graus, vai ser emocionante. "A pista é muito aberta e haverá três carros correndo lado a lado. E o final será apertado?, previu. Em 2002, a diferença entre o vencedor, Jeff Ward, e o segundo colocado, Al Unser Jr., foi de apenas 0s0111. Os brasileiros da Penske, Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, saíram decepcionados do treino de classificação. "O meu carro estava bem, mas precisamos melhorar nossa velocidade?, explicou Gil, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e quarto no campeonato com 108 pontos, após obter apenas o oitavo tempo (24s2469, média de 347,662 km/h). Ele vai correr com chassis G-Force, o mesmo de Indianápolis, e motor Toyota. Helinho - 10º tempo, com 24s3166 e média de 346,664 km/h - procurou manter seu otimismo característico. "Espero que os carros da Penske estejam bem no final da corrida?, afirmou o piloto, que utiliza chassis Dallara e tem 123 pontos na IRL. É o vice-líder, sete pontos à frente do americano Scott Sharp. Vítor Meira, da Menards, com o tempo de 24s6910, larga em 17º lugar. Acidente - Ayrton Daré, que iria fazer sua primeira corrida após ter a garantia da equipe A. J. Foyt de que disputaria o restante da temporada, não deu sorte. No treino livre de quinta-feira, bateu no muro da Curva 4 e teve fraturas no úmero - se dividiu em duas partes - e no fêmur direitos, além de quebrar dois dedos da mão direita e sofrer fraturas no pé direito. Ele foi operado nesta sexta-feira, num hospital de Dallas. O brasileiro revelou que sofreu o acidente porque alguma coisa no seu Panoz G-Force/Toyota quebrou. "Ou foi um dos braços que ligam a caixa de direção às rodas ou foi a própria caixa. Estou certo de que uma das peças que faz as rodas obedecerem o volante deixou de funcionar. O carro deixou de obedecer meus comandos de repente?, contou Daré, após a cirurgia, realizada no Hospital Park Memorial. Daré será transferido domingo para Indianápolis, onde será examinado por Terry Trammel, um dos mais conceituados médicos dos Estados Unidos. Ainda há grande preocupação com as fraturas no pé direito do piloto, mas está afastada a suspeita de fratura no tornozelo. O brasileiro, que deve voltar a andar em três meses, será substituído na A. J. Foyt pelo norte-americano Jaques Lazier, que perdeu o lugar na Menards para Vítor Meíra.