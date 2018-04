Sem dores, Bottas diz estar pronto para disputar GP da Malásia

Companheiro de Felipe Massa na Williams, Valtteri Bottas está confiante de que poderá fazer sua estreia na temporada 2015 da Fórmula 1 no próximo fim de semana. Sem reclamar de dores nas costas, o piloto finlandês diz estar pronto para disputar o GP da Malásia, no Circuito de Sepang.

"Depois de um domingo frustrante na Austrália, eu tomei todas as medidas necessárias para garantir que chegaria à Malásia em condições de correr. Estou pronto para buscar bons resultados para a equipe", declarou Bottas nesta segunda-feira.

O finlandês ficou de fora da primeira corrida do ano por causa de dores nas costas. Ele passou a reclamar do mal-estar durante o treino classificatório, no sábado, e precisou passar a noite no hospital. Na manhã seguinte, foi submetido a exames e aconselhado pelos médicos a não participar da prova em Melbourne, disputada no dia 15.