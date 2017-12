Sem Ferrari, equipes definem mudanças A Ferrari tem poder para anular tudo, mas os representantes das nove demais equipes da Fórmula 1 acertaram, nesta terça-feira, em Londres, algumas mudanças importantes na categoria. Ficou resolvido na reunião que o Mundial de 2005 terá 19 etapas e cada time poderá realizar 24 sessões de testes particulares do início ao fim da temporada. A Ferrari não concorda com restrições nos treinos e sequer compareceu ao encontro que teve a presença de Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1. Toda mudança dessa natureza, como número de provas no calendário e limitações de testes, dependem da aprovação de todas as escuderias. Por isso, segundo o Acordo da Concórdia, conjunto de regras que rege a Fórmula 1, o fato de a Ferrari não concordar com o que todas as demais equipes desejam é suficiente para que tudo fique como está. Apesar disso, já houve uma distensão por parte das demais equipes da F1: durante o GP do Brasil, elas impuseram à Ferrari apenas 10 dias de treinos particulares durante o campeonato e agora já são 24. "Chegamos ao consenso de reduzir pela metade o número de dias para cada time realizar seus testes (antes era 48 dias). Não podíamos limitá-los em 10 dias tendo mais de um fornecedor de pneus na Fórmula 1", explicou Paul Stoddart, da Minardi, como porta-voz do grupo. A Ferrari conta com o apoio da Bridgestone, que investe US$ 50 milhões no seu programa de testes e não quer perder essa importante fonte de vantagem sobre os concorrentes. "Para o futuro pretendemos que haja apenas um fornecedor de pneus na Fórmula 1", revelou também nesta terça-feira Stoddart. A Ferrari não irá se opor, porém, com a realização de 19 etapas na temporada. A diferença para a deste ano será a inclusão do GP da Turquia, em Istambul, previsto para julho. As provas da França e da Grã-Bretanha estavam pendentes e, com foi acertado nesta terça-feira, deverão permanecer no calendário. Tudo será completamente esclarecido no dia 10 de dezembro, em Paris, na última reunião do ano do Conselho Mundial da FIA.