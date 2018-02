Sem festa, Red Bull apresenta novo carro para a temporada A equipe Red Bull apresentou nesta sexta-feira o seu novo carro que será utilizado ao longo deste ano na Fórmula 1. Trata-se do modelo RB3, desenvolvido por Adrian Newey, considerado um dos grandes projetistas da categoria. O veículo, que terá motor Renault, será comandado pelo escocês David Coulthard, que pilotará ao lado do australiano Mark Webber. Ainda na apresentação, o holandês Robert Doornbos foi confirmado pelos diretores como novo piloto de testes da escuderia. Diferentemente das outras equipes, que organizaram festas para mostrar o veículo, a Red Bull preferiu apresentar o carro dentro do Circuito da Catalunha, na Espanha. Os mecânicos trouxeram o RB3 dos boxes e retiraram o pano negro que o cobria. Depois que o modelo foi fotografado, Webber deu algumas voltas no circuito. A expectativa é de que alguns ajustes ainda sejam feitos até a estréia, que acontecerá no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.