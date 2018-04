Sem investimento, Silverstone corre risco de deixar calendário

O inglês Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, voltou a dizer que o Circuito de Silverstone, palco do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, pode ser excluída do calendário da principal categoria do automobilismo a partir de 2009 se não forem feitos investimentos na pista. Ao pedir que o Governo para que invista no circuito, Ecclestone apontou que o gasto para renovar as instalações só seria "uma pequena parte" do gasto total para os Jogos Olímpicos de 2012, na capital britânica. "Acredita-se que a Grã-Bretanha é o coração das corridas de Fórmula 1 e nosso circuito esta no final da lista", comentou Ecclestone. Os proprietários do circuito de Silverstone, que recebeu a primeira prova do Mundial em 13 de maio de 1950, aprovaram em julho um plano de renovação das instalações. No início do mês, o ministro de Esportes da Inglaterra, Gerry Sutcliffe, mostrou seu apoio, mas deixou claro que não haveria nenhuma ajuda financeira por parte do Governo.