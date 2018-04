Sem lembrar de acidente, Webber passa bem no hospital

Mark Webber passa bem, mas segue internado nesta segunda-feira no Hospital Bandeirantes, em São Paulo, um dia após sofrer grave acidente no Autódromo de Interlagos. O ex-piloto da Fórmula 1 se acidentou durante as 6 Horas de São Paulo, prova do Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Mark passou a noite no hospital, onde foi submetido a exames. Ele sofreu uma concussão e escoriações no acidente de domingo", informou a assessoria do piloto australiano, sem dar detalhes sobre os ferimentos sofridos por Webber.

Também não há detalhes sobre a concussão, mas o próprio piloto admite que não se lembra do acidente. "Não tenho recordações do momento do acidente, ou de como tudo aconteceu. A equipe está investigando os detalhes", afirmou Webber, em comunicado oficial.

Ainda sem saber quando terá alta, o australiano agradeceu aos médicos que o removeram do carro e o atenderam no hospital. "Obrigado à equipe médica na pista e aqui no hospital, que fizeram um grande trabalho e estão cuidando bem de mim. O lado positivo é que os caras do carro #14 conseguiram levar para casa a vitória, o que é um jeito fantástico de terminar a temporada. Já estou ansioso para correr de novo no próximo ano."

As 6 Horas de São Paulo duraram menos que o previsto neste domingo por causa do acidente envolvendo o Porsche 919 de Mark Webber e a Ferrari de Matteo Cressoni. A 25 minutos do fim da prova, os dois sofreram uma fortíssima colisão na Curva do Café. O carro do australiano pegou fogo e a torcida chegou a ficar apreensiva quanto ao seu estado.

Nesta segunda, porém, o piloto mostrou estar em boas condições. De acordo com o comunicado oficial, ele deve voltar ao Reino Unido ainda nesta semana. A vitória na prova de domingo ficou com o outro carro da Porsche, pilotada pelo francês Romain Dumas, pelo suíço Neel Jani e pelo alemão Marc Lieb.