Sem rádio, Raikkonen quase ´dorme´ no carro O finlandês Kimi Raikkonen revelou nesta quinta-feira que uma pane no sistema de comunicação de rádio da Ferrari tirou a sua concentração durante o GP da Austrália. Além disso, o piloto contou que quase "dormiu" quando faltavam dez voltas para o final. "Fiquei um pouco distraído, pois meus níveis de concentração diminuíram bastante", explicou Raikkonen. "Fiz a curva três do circuito totalmente aberta. Acho que nesse momento os engenheiros estavam desesperados gritando para que eu acordasse, mesmo sem comunicação." Raikkonen, que é companheiro de Felipe Massa, só pôde contar com as informações que eram transmitidas por mecânicos através de cartazes espalhados próximos ao muro. O finlandês não conseguiu contato por rádio durante as 58 voltas da prova em Melbourne.