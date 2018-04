Sem Schumi, Massa é o mais rápido nesta quinta

O piloto brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, foi o mais rápido nos treinos da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, com um tempo de 1min21s044 obtido após completar 91 voltas. Veja também: Schumacher descarta volta, mas oferece irmão à McLaren Advogado da Ferrari: 'membros da McLaren são hipócritas' Após dois treinos nos quais o melhor foi o alemão Michael Schumacher, que não andou hoje, Massa se destacou a atividade. O segundo melhor nesta quinta foi o finlandês Heikki Kovalainen, da Renault, com um tempo de 1min21s136. Já a terceira volta mais rápida ficou com o alemão Sebastian Vettel, da Toro Rosso (1min21s486). Relação de tempos do treino da F-1 realizado nesta quinta: 1.º FELIPE MASSA (BRA) Ferrari 91 voltas 1min21s044 2.º Heikki Kovalainen (FIN) Renault 82 voltas 1min21s136 3.º Sebastian Vettel (ALE) Toro Rosso 67 voltas 1min21s486 4.º David Coulthard (ESC) Red Bull 82 voltas 1min21s555 5.º Luca Badoer (ITA) Ferrari 74 voltas 1min21s741 6.º Pedro de la Rosa (ESP) McLaren 33 voltas 1min21s805 7.º Nico Rosberg (ALE) Williams 69 voltas 1min21s820 8.º Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso 84 voltas 1min21s999 9.º Gary Paffett (GBR) McLaren 31 voltas 1min22s070 10.º Nick Heidfeld (ALE) BMW 53 voltas 1min22s460