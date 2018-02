Semana de decisões na Fórmula 1 A semana será de importantes decisões para a Fórmula 1. Nesta segunda-feira, em Londres, a Comissão de Fórmula 1 se reunirá para definir o novo sistema de classificação para o grid, se voltará a ser permitida a substituição de pneus durante as corridas e até o calendário da próxima temporada. Já quarta-feira, no encontro do Conselho Mundial da FIA, em Roma, Max Mosley, presidente da entidade desde 1991, deverá ser reeleito para mais 4 anos de mandato, além de o evento servir para homologar as definições desta segunda na Inglaterra. A proposta de Bernie Ecclestone a ser votada nesta segunda-feira é: todos vão para a pista, no começo, com número de voltas e horário de entrar na pista livres. Ao final de 15 minutos, os 5 mais lentos deixam o grupo e já sabem que serão o 20º, 19º, 18º, 17º e 16º. A seguir haverá um intervalo de 5 minutos. Na sequência começa outra sessão de 15 minutos. Ao final, outros 5 pilotos ficam conhecendo sua classificação, do 15º ao 11º. É permitido reabastecer. Os 10 pilotos que ainda não foram separados nas duas sessões de 15 minutos vão disputar da pole position à 10ª colocação nos 20 minutos finais, mas com gasolina no tanque para depois iniciar a corrida no dia seguinte. Os outros 10 pilotos, do 11º ao 20º, poderão reabastecer. Os pneus de todos devem ser os mesmos para a classificação e a corrida, como hoje, embora também vá a votação, hoje, a volta da permissão de trocar os pneus. Há enorme resistência das equipes da Michelin para mudar de novo a regra.