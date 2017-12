Senna diminui a diferença para o líder na F-3 inglesa O brasileiro Bruno Senna venceu a sétima etapa e terminou em quinto lugar a oitava, vencida por Oliver Jarvis, na rodada dupla da Fórmula 3 inglesa deste domingo, em Mondello Park, na Irlanda. Alberto Valério, o outro brasileiro da categoria, foi oitavo e 16.º, respectivamente. Com os resultados, Senna chegou aos 108 pontos e diminuiu para apenas cinco a diferença que o separa do líder Mike Conway, que foi segundo na primeira prova do dia e terceiro na segunda corrida. ?Foi um bom fim de semana na Irlanda. Consegui minha quarta vitória e só não fiquei mais perto do Conway porque o Stephen Jelley não conseguiu segurar o segundo lugar na prova de abertura", comentou o brasileiro, que também venceu três corridas pela F-3 australiana. ?Não foi fácil. O Conway estava muito rápido e me deu trabalho para segurá-lo.?, explicou Bruno, sobre a primeira prova. Na segunda, Bruno reclamou do comportamento do carro e de problemas de aderência dos pneus. ?Os outros pilotos da equipe relataram o mesmo problema?, explicou. A próxima etapa da Fórmula 3 inglesa será dia 15 de julho, em Snetterton. Uma semana antes, no entanto, Bruno participará do tradicional Festival de Goodwood com a Lotus-Renault 95T que levou o tio Ayrton Senna a sua primeira vitória na Fórmula 1, no GP de Portugal em 1985. Resultado da 7.ª etapa 1.º Bruno Senna (Brasil), 17 voltas em 30min09s913 2.º Mike Conway (Inglaterra), a 0s537 3.º Stephen Jelley (Inglaterra), a 2s620 4.º Oliver Jarvis (Inglaterra), a 3s720 5.º Maro Engel (Alemanha), a 9s006 6.º Yelmer Buurman (Holanda), a 15s725 7.º Jonathan Kennard (Inglaterra), a 23s764 8.º Alberto Valério (Brasil), a 25s082 9.º Karl Reindler (Austrália), a 25s469 10.º James Jakes (Inglaterra), a 26s008 Resultado da 8.ª etapa 1.º Oliver Jarvis (Inglaterra), 16 voltas em 30min04s338 2.º James Walker (Inglaterra), a 4s434 3.º Mike Conway (Inglaterra), a 5s321 4.º Christian Bakkerud (Dinamarca), a 6s640 5.º Bruno Senna (Brasil), a 7s668 6.º James Jakes (Inglaterra), a 15s259 7.º Yelmer Buurman (Holanda), a 16s092 8.º Maro Engel (Alemanha), a 18s500 9.º Stuart Hall (Inglaterra), a 19s085 10.º Karl Reindler (Austrália), a 20s510 16.º Alberto Valério (Brasil), a 43s262 Classificação do campeonato: 1.º Mike Conway, 113 pontos; 2.º Bruno Senna, 108; 3.º Oliver Jarvis, 88; 4.º Maro Engel, 68; 5.º Yelmer Buurman, 64; 6.º Stephen Jelley, 48.