Pesquisa coloca Ayrton Senna como 5º melhor da história da Fórmula 1

De acordo com um estudo da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, Ayrton Senna é o quinto melhor piloto da história da Fórmula 1. Entre os dez primeiros do ranking, aparecem também os brasileiros Nelson Piquet, na sétima colocação, e Emerson Fittipaldi, na oitava.

A lista é encabeçada pelo argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão da modalidade na década de 1950. O francês Alain Prost foi eleito o segundo melhor, seguido do espanhol Fernando Alonso.

Segundo o instituto, o objetivo era comparar o talento dos pilotos, isolando a qualidade do carro que guia e da equipe que o cerca. A pesquisa concluiu que a influência da equipe é seis vezes maior do que a da qualidade do piloto, e que essa importância vem crescendo nos últimos anos.

"A questão sobre 'o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos' é difícil de ser respondida porque não sabemos até onde o sucesso é pelo talento ou por um bom carro. Essa pergunta tem fascinado fãs por anos, e continuará assim", explicou Dr. Andy Bell, coordenador do trabalho.

Bell acrescenta que "o modelo estatístico permitiu encontrar um ranking e comparar a relativa importância da equipe e os efeitos do atleta, o que deu resultados surpreendentes. Por exemplo, o não tão conhecido Christian Fittipaldi estar entre 20 melhores (o 12º), mas o tricampeão Niki Lauda não aparecer nem entre os 100 primeiros. Se esses pilotos tivessem corrido por times diferentes, seus legados talvez seriam outros."

Sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher é apenas o nono colocado. Bell, no entanto, afirma que, se o alemão não tivesse retornado após a primeira aposentadoria, em 2006, seria o terceiro da lista.