Senna é quinto em Mônaco e assume liderança da GP2

Bruno Senna assumiu a liderança da GP2 ao conquistar, neste sábado, o quinto lugar na segunda prova em Mônaco. Depois de vencer a prova de sexta-feira, o brasileiro largou em oitavo na prova do dia seguinte, vencida pelo inglês Mike Conway. Os outros dois brasileiros, Diego Nunes terminou a prova em nono e Álvaro Parente abandonou depois de bater sozinho. Com os resultados do final de semana, Senna chegou aos mesmos 24 pontos do italiano Giorgio Pantano, mas leva vantagem no critério de desempate. Ambos têm uma vitória e o segundo melhor resultado do brasileiro é o 2.º lugar na Espanha, superior ao 4º do ex-piloto da Fórmula 1 na Turquia. "Melhor, impossível. Agora, o próximo passo é aumentar a vantagem, porque correr atrás do prejuízo é sempre mais complicado", analisou. A sétima e oitava etapas serão disputadas em Magny-Cours (França) nos dias 21 e 22 de junho. O resultado da segunda prova em Mônaco: 1.º - Mike Conway (Inglaterra), Trident, 30 voltas em 45min31s105 2.º - Ho Pin Tung (China), Trident, a 18s446 3.º - Álvaro Parente (Portugal), SuperNova, a 18s915 4.º - Roldán Rodriguez (Espanha), FMSI, a 20s898 5.º - Bruno Senna (Brasil), iSport, a 21s298 6.º - Andy Soucek (Espanha), DPR, a 22s256 7.º - Jérome D’Ambrosio (Bélgica), DAMS, a 23s188 8.º - Yelmer Buurman (Holanda), Arden, a 23s887 9.º - Diego Nunes (Brasil), DPR, a 33s072 10.º - Romain Grosjean (França), ART GP, a 33s536 Classificação do campeonato: 1.º - Bruno Senna e Giorgio Pantano, 24 pontos; 3.º - Álvaro Parente, 19; 4.º - Romain Grosjean, 18; 5.º - Andreas Zuber, 13; 6.º - Pastor Maldonado e Vitaly Petrov, 12; 8.º - Mine Conway e Karun Chandok, 10;