Senna foi o melhor da história, diz pesquisa Ayrton Senna foi o melhor piloto da história. É o que afirma uma pesquisa que será publicada na edição de junho da respeitada revista inglesa "F1 Racing". Atrás do brasileiro, que foi tricampeão mundial e morreu há dez anos, ficaram o argentino Juan Manuel Fangio, dono de cinco títulos, e o alemão Michael Schumacher, que venceu seis vezes o Mundial da categoria. A pesquisa foi realizada com 77 pessoas envolvidas com a Fórmula 1: pilotos, chefes de equipe, engenheiros e jornalistas. Cada um fez uma lista com os 25 melhores pilotos da história, dando 25 pontos para o melhor e 1 para o último. Senna obteve 1.768 pontos, na frente de Fangio, com 1.720 e Schumacher, que acumulou 1.689 pontos. Outros quatro brasileiros entraram na lista dos cem melhores segundo a revista inglesa: Nelson Piquet foi o nono, Émerson Fittipaldi ficou em 15º, Rubens Barrichelo ocupou a 48ª posição, e José Carlos Pace ficou em 75º. Michael Schumacher, da Ferrari, é o primeiro colocado entre os pilotos que ainda competem, seguido do finlandês Kimi Raikkonen (32º, com 116 pontos), da McLaren, e do espanhol Fernando Alonso (34º, com 116 pontos). O caso do espanhol, piloto da Renault, é significativo segundo a publicação, já que ele disputou apenas 36 GPs - tem uma vitória - na carreira. "Possivelmente, Alonso é o melhor da nova geração. Ele é como Senna em sua capacidade na pista, não faz esforço para manter o controle do carro. Sua única vitória até agora deve ser a primeira de muitas", diz a revista. A lista também conta com nomes como Niki Lauda, Stirling Moss, Alberto Ascari, Jack Brabham, Gilles Villeneuve, James Hunt, Jackie Ickx, Graham Hill, entre otros. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, ocupa o posto 38 com 57 pontos. Com três vitórias na carreira, a "F1 Racing" assinala que Montoya "tem talento, mas ainda deve maximizar seu potencial". Veja a lista dos 30 melhores de todos os tempos: 1. Ayrton Senna (BRA) 1.768 2. Juan Manuel Fangio (ARG) 1.720 3. Michael Schumacher (ALE) 1.689 4. Jim Clark (ING) 1.620 5. Alain Prost (FRA) 1.498 6. Jackie Stewart (ING) 1.445 7. Niki Lauda (AUS) 1.180 8. Stirling Moss (ING) 1.158 9. Nelson Piquet (BRA) 926 10. Alberto Ascari (ITA) 925 11. Mika Hakkinenn (FIN) 885 12. Jack Brabham (AUS) 867 13. Gilles Villeneuve (CAN) 860 14. Nigel Mansell (ING) 849 15. Emerson Fittipaldi (BRA) 817 16. Jochen Rindt (AUT) 719 17. Mario Andretti (EUA) 618 18. Graham Hill (ING) 579 19. Ronnie Peterson (SUE) 490 20. John Surtees (ING) 437 21. James Hunt (ING) 395 22. Alan Jones (AUS) 292 23. Keke Rosberg (FIN) 252 24. Jody Scheckter (África do Sul) 244 25. Dan Gurney (EUA) 231 26. Carlos Reutemann (ARG) 218 27. Tony Brooks (ING) 194 28. Jacki Ickx (BEL) 183 29. Damon Hill (ING) 161 30. Giuseppe Farina (ITA) 145