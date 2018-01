Senna larga em 3.º e 10.º nas provas finais da F-3 inglesa Bruno Senna (Räikkönen Robertson) ficou em situação complicada na luta pelo vice-campeonato inglês de Fórmula 3. O brasileiro conseguiu apenas um terceiro e um décimo lugar, respectivamente, no grid da 21.ª e 22.ª etapas do torneio, após os treinos deste sábado, em Thruxton (Inglaterra). O inglês Oliver Jarvis, da Carlin, atual vice-líder do campeonato, vai largar em segundo nas duas corridas. O inglês Danny Watts (Räikkönen Robertson) conquistou a pole para a primeira prova e o alemão Maro Engel (Carlin) largará na posição de honra da segunda etapa. Apesar do resultado desfavorável deste sábado, Bruno acredita que ainda pode conquistar o vice-campeonato. O brasileiro tem 211 pontos, sete a menos que Jarvis, mas tem mais vitórias que o inglês, o que lhe dá vantagem em caso de um empate na pontuação. ?O jogo ainda está aberto?, avisou Bruno. ?Thruxton é uma pista com vários pontos de ultrapassagem. Andamos com o pé embaixo cerca de 80% da volta. Pelo que senti, meu carro está bem-acertado para o asfalto molhado, como indica a previsão da meteorologia para amanhã. O terceiro lugar no primeiro qualifying foi normal; no segundo, demoramos para colocar pneus de pista seca e a chuva voltou logo depois que deixei os boxes. Mas ainda estou acreditando que o domingo pode terminar bem?, concluiu. Mike Conway, companheiro de Bruno na Räikkönen Robertson, tem 311 e se sagrou campeão por antecipação na semana passada em Silverstone (Inglaterra). O inglês vai largar em sexto na duas corridas. O outro brasileiro da categoria, Alberto Valério (Cesário Fórmula), vai largar respectivamente na oitava e na quinta posições. A penúltima etapa da temporada começará às 7h30 (pelo horário de Brasília) e a 22.ª e última prova do ano tem largada prevista para as 10h10. Ambas têm duração de 20 voltas ou máximo de 30 minutos. Os melhores no grid da 21ª etapa: 1.º Danny Watts (ING/Räikkönen Robertson), 1min06s932 2.º Oliver Jarvis (ING/Carlin), a 0s114 3.º Bruno Senna (ING/Räikkönen Robertson), 0s2350 4.º Maro Engel (ALE/Carlin), a 0s568 5.º Stephen Jelley (ING/Räikkönen Robertson), a 0s804 6.º Mike Conway (ING/Räikkönen Robertson), a 0s824 7.º Yelmer Buurman (HOL/Fortec), a 0s856 8.º Alberto Valério (BRA/Cesário Fórmula), a 1s247 9.º Jonathan Kennard (ING/Alan Docking), a 1s374 10.º Stuart Hall (ING/T-Sport), a 1s388 Os melhores no grid da 22ª etapa: 1.º Maro Engel (ALE/Carlin), 1min09s705 2.º Oliver Jarvis (ING/Carlin), a 0s176 3.º Stephen Jelley (ING/Räikkönen Robertson), a 0s604 4.º James Jakes (ING/Hitech), a 0s825 5.º Alberto Valério (BRA/Cesário Fórmula), a 0s934 6.º Mike Conway (ING/Räikkönen Robertson), a 1s139 7.º Christian Bakkerud (DIN/Carlin), a 1s566 8.º Yelmer Buurman (HOL/Fortec), a 1s623 9.º Stuart Hall (ING/T-Sport, a 1s739 10.º Bruno Senna (BRA/Räikkönen Robertson), a 1s913