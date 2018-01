Senna: Largada é essencial para a vitória na F-3 Vencedor de três das quatro provas extracampeonato disputadas na Austrália, há duas semanas, Bruno Senna poderá conquistar nesta segunda-feira sua primeira vitória no Campeonato Inglês de Fórmula 3, em Oulton Park. O brasileiro sairá na pole na primeira etapa da temporada e em segundo na prova de encerramento da rodada dupla, que será disputada na segunda-feira por causa da Páscoa, no domingo.A primeira corrida está marcada para as 7h55 (Brasília). A segunda, às 11h45, ambas com 18 voltas. ?Quero esquentar bem os pneus antes da largada, largar bem e abrir alguma vantagem depois de duas ou três voltas. Em Oulton Park, não faz tanta diferença sair em primeiro ou em segundo, porque os carros ficam emparelhados no grid e a primeira curva é bem rápida, o que diminui os riscos de acidente?, explicou Bruno. Senna tem como melhores resultados na Fórmula 3 inglesa dois segundos lugares, em 2005, e acredita que as possibilidades de vitória em Oulton Park são concretas, principalmente pelo desempenho nos treinos. ?Meu carro rendeu bem nas classificações e só não fiz a pole da segunda etapa porque cometi um erro na volta rápida. Mas consegui economizar os pneus, o que é muito importante porque os traseiros tendem a se desgastar rapidamente na Fórmula 3 inglesa e deixar o carro difícil de dirigir do meio para o fim da corrida?, lembrou. Alberto Valério, o outro brasileiro na categoria, partirá em 12.º nas duas corrida.