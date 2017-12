Senna termina em terceiro no Campeonato Inglês da F-3 Bruno Senna (Raikkonen Robertson) terminou a temporada de 2006 da Fórmula 3 inglesa com um quarto e um sexto lugares, nas duas últimas etapas da categoria, disputadas em Thruxton (Inglaterra), neste domingo. O inglese Danny Watts (Räikkonen Robertson) e o holandês Yelmer Buurman (Fortec) foram os respectivos vencedores. Com o resultado, Bruno não conseguiu superar Oliver Jarvis, com quem brigava pelo vice, e acabou com o terceiro lugar no campeonato. O piloto inglês da equipe Carlin terminou respectivamente em segundo e terceiro as duas provas deste domingo. Mike Conway, da Raikkonen Robertson, já havia se sagrado campeão por antecipação na semana passada. ?Sempre disse que meu objetivo era chegar entre os três primeiros. Terceiro foi um ótimo resultado, se levarmos em conta que comecei tarde. Jenson Button (hoje na Honda, na F-1) também foi 3.º no Campeonato Inglês e tem um ótimo conceito no meio, mas ele veio de uma longa experiência no kart", ponderou Senna. "Fiquei muito perto do segundo e acho que só não fiquei um pouco mais à frente na classificação por causa do acidente que me deixou fora de duas corridas em Snetterton. Mas isso faz parte do automobilismo, onde o que você precisa mesmo é aproveitar as situações e vencer sempre que possível", lamentou o brasileiro. O outro brasileiro da categoria, Alberto Valerio, da Cesário Fórmula, terminou as duas provas em sexto e sétimo, respectivamente. Ele acabou campeonato em 11.º na classificação. Nesta terça-feira, em Paul Ricard (França), Bruno inicia os dois primeiros dias de testes de inverno da GP2 pela David Price Racing. Antes do fim do ano, ele treinará também pela bicampeã ART Grand Prix e pela iSport International, antes de se decidir pela equipe que defenderá em sua estréia na categoria. Classificação da primeira prova (os 10 primeiros): 1.º Danny Watts (ING/Räikkonen Robertson), 22 voltas completadas em 30min14s765 2.º Oliver Jarvis (ING/Carlin), a 1s903 3.º Stephen Jelley, a 3s343 4.º Bruno Senna (BRA/Räikkonen Robertson), a 5s137 5.º Christian Bakkerud, a 16s396 6.º Alberto Valerio (BRA/Cesário), a 18s502 7.º Stuart Hall (ING/Fortec), a 18s717 8.º Greg Mansell (ING/Fortec), a 19s546 9.º Maro Engel (ALE/Carlin), a 20s293 10.º Rodolfo Gonzalez (VEN/T-Sport), a 37s033 Classificação da segunda prova (os 10 primeiros): 1.º Yelmer Buurman (HOL/Fortec), 25 voltas completadas em 30min46s132 2.º Christian Bakkerud, a 1s195 3.º Oliver Jarvis (ING/Carlin), a 1s305 4.º Mike Conway (ING/Räikkonen Robertson), a 7s340 5.º Stephen Jelley (DIN/Carlin), a 9s902 6.º Bruno Senna (BRA/Räikkonen Robertson), a 10s817 7.º Alberto Valerio (BRA/Cesário), a 15s457 8.º James Jakes (ING/Hitech), a 18s209 9.º Jonathan Kennard (ING/Alan Docking), a 18s497 10.º Stuart Hall (ING/Fortec), a 19s775 Classificação final da Fórmula 3 inglesa: 1.º Mike Conway, 321 pontos; 2.º Oliver Jarvis, 250; 3.º Bruno Senna, 229; 4.º Yelmer Buurman, 186; 5.º Maro Engel, 174; 6.º Christian Bakkerud, 129; 7.º Stephen Jelley, 126; 8.º James Jakes, 96; 9.º James Walker, 92; 10.º Salvador Duran, 54; 11.º Alberto Valério, 41.