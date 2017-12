Senna vence uma etapa, é 4.º em outra e lidera F-3 Inglesa Bruno Senna marcha firme rumo ao título da Fórmula 3 Inglesa. O brasileiro venceu a primeira etapa e foi quarto na segunda bateria da rodada dupla deste domingo, em Donington Park. Mike Conway foi o vencedor da segunda prova. Com os resultados deste domingo chuvoso na Inglaterra, Senna disparou na liderança do campeonato e aumentou de 19 para 28 pontos a vantagem sobre o segundo colocado, Conway.?Eles terão muito trabalho para me pegar?, comemorou Bruno. N primeira prova, o brasileiro de 22 anos ganhou uma prova em que só precisou seguir o pole e parceiro de primeira fila Conway até à sétima volta, quando o inglês escapou numa das curvas e se atrasou. Senna assumiu a ponta para não mais perdê-la. ?Foi até engraçado. Meu engenheiro estava me perguntando no rádio como estava meu carro, porque o Conway estava dois décimos mais rápido no início da corrida. No mesmo instante, vi ele saindo da pista. Então, respondi: agora, está ainda melhor?, disse Bruno. Se a primeira prova foi tranqüila, a segunda foi mais complicada. Depois de largar na oitava posição, Bruno se beneficiou de um acidente logo no começo da prova, que tirou três adversários de sua frente. A vitória na segunda corrida ficou com Conway. Para Bruno, sobrou ainda o consolo do ponto extra pela volta mais rápida. ?Quando senti que estava muito perigoso, preferi pensar no campeonato e conservar o quarto lugar. Pensando na luta pelo título, o saldo do fim de semana foi excelente?, comemorou. Alberto Valério, o outro brasileiro da Fórmula 3 inglesa, abandonou as duas etapas. Próximas etapas (5ª e 6ª), aconcem no circuito de Pau (França), 5 de junho. Os resultados em Donington Park foram estes: 3ª etapa 1.º Bruno Senna (BRA), 20 voltas em 25min30s643 2.º James Walker (ING), a 1s895 3.º Stephen Jelley (ING), a 2s832 4.º Oliver Jarvis (ING), a 4s795 5.º Yelmer Buurman (HOL), a 5s086 6.º Salvador Durán (MEX), a 15s105 7.º Mike Conway (ING), a 15s638 8.º Jonathan Kennard (ING), a 20s051 9.º Christian Bakkerud (DIN), a 20s285 10.º Stuart Hall (ING), a 21s284 4ª etapa 1.º Mike Conway (ING), 20 voltas em 27min41s989 2.º Maro Engel (ALE), a 1s790 3.º Yelmer Buurman (HOL), a 3.317 4.º Bruno Senna (BRA), a 3s671 5.º Dennis Retera (Holanda), a 14s122 6.º Karl Reindler (AUS), a 18s891 7.º Rodolfo Gonzalez (VEN), a 21s389 8.º Charlie Hollings (ING), a 25s051 9.º James Jakes (ING), a 26s549 10.º Jonathan Kennard (ING), a 31s459 Melhor volta: Bruno Senna, 1min11s034 (159,64 km/h) Classificação após quatro etapas: 1.º Bruno Senna, 72; 2.º Mike Conway, 44; 3.º Maro Engel, 33; 4.º Oliver Jarvis, 32; 5.º Stephen Jelley, 30; 6.º Yelmer Buurman, 29; 7.º Christian Bakkerud, 21; 8.º James Walker, 15; 9.º Stuart Hall, 9; 10.º Dennis Retera, 8; 15.º Alberto Valerio, 4.