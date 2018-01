Serafim vence na F-3 sul-americana O paulista Angelo Serafim venceu neste domingo a 4ª etapa do Sul-Americano de F-3, no circuito de Paraná. Ele completou as 39 voltas em 46min37s991, com 0s189 de vantagem sobre Nelsinho Piquet, que saiu na pole, foi superado logo na largada e depois travou um bom duelo com o vencedor. Thiago Medeiros foi terceiro na prova, concluída com o Safety Car na pista, por causa de um acidente na 36ª volta. Nelsinho lidera a F-3 com 55 pontos, contra 45 de Zeca Cardoso, quarto neste domingo.