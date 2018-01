Serafim vence na F3 sul-americana O brasileiro Ângelo Serafim ganhou o GP de Campo Grande (MS), a 8ª etapa da F3 sul-americana. Com a vitória, ele diminuiu a diferença para o líder do campeonato, o também brasileiro Juliano Moro, que chegou em terceiro lugar na corrida deste domingo. Moro tem 108 pontos, contra 86 de Serafim. O segundo colocado da prova foi o argentino Gabriel Furlan. Confira os seis primeiros no GP de Campo Grande: 1º Ângelo Serafim (Bra) - 40min47s821 2º Gabriel Furlan (Arg) - a 5s531 3º Juliano Moro (Bra) - a 22s550 4º José Luís Medrado (Bra) - a 31s780 5º Martín Canepa (Uru) - a 34s608 6º Marcos Gueiros (Bra) - a 38s948