Serão quatro ´blocos´ na F-1 de 2002 Parâmetro mesmo para julgamento do estágio de competitividade de cada uma das 11 equipes - 12 no caso de a Prost confirmar sua participação no Mundial de Fórmula 1 - será a sessão de classificação do GP da Austrália, a ser disputada em 2 de março no circuito Albert Park, em Melbourne. Lá os 22 ou 24 carros da temporada 2002 estarão exatamente sob as mesmas condições e o resultado dará uma visão mais precisa do potencial de cada projeto. Mas enquanto o campeonato não começa alguns indicativos servem de referência para essa análise. Leia mais no Jornal da Tarde