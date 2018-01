Sérgio Jimenez é campeão da F-Renault O paulista Sérgio Jimenez é o primeiro campeão da F-Renault brasileira. Ele garantiu o título neste domingo, na última etapa, ao chegar em segundo lugar na corrida disputada em Interlagos. Com o resultado, Jimenez, de 18 anos, superou os favoritos Lucas Di Grassi e Allam Khodair, também paulistas, que começaram a corrida com 13 pontos a mais que ele na classificação. No entanto, com o abandono de Khodair e o 10º lugar de Di Grassi, o piloto da equipe Bassani Racing assegurou a conquista histórica. Neste domingo, na pista, Jimenez, na realidade, ficou em terceiro lugar. A vitória foi do polonês Robert Kubica (RS2), com Marcos Gomes, piloto paulista da Gramacho, em segundo lugar. No entanto, Kubica não tem o resultado computado para a classificação, por ser convidado. Assim, Gomes ficou com os 30 pontos atribuídos ao vencedor e Jimenez com os 25 do segundo lugar (já havia ganho um pela pole, apesar de se colocar em segundo lugar no grid), suficientes para lhe dar o título. Num campeonato que primou pelo equilíbrio, Jimenez foi campeão em função de sua regularidade. Ele não venceu nenhuma corrida. Mas pontuou em oito das 10 etapas e teve três segundas colocações e duas terceiras como seus melhores resultados. "Foi ótimo. Apesar de não ter ganho corridas, venci o campeonato. Claro que eu queria vencer pelo menos um GP, mas o importante é que meu objetivo e o da equipe foram alcançados??, disse Jimenez. "Estava difícil, mas consegui reverter.?? O campeão começou a mudar a situação no treino classificatório de sábado, quando fez o segundo tempo, enquanto Di Grassi (G Force) não passou do oitavo posto e Khodair (Dragão), do 11º. Na largada deste domingo, Jimenez bobeou e perdeu a segunda posição para Gomes, terceiro no grid. Depois, na maioria das 17 voltas da corrida, tentou recuperar o posto, arriscando demais algumas vezes na entrada do S do Senna, até que se convenceu que ficar onde estava já lhe daria o título. Enquanto isso, Kubica se isolava na frente. Ele venceu a prova em 28min05s887 (média de 156,423 km/h), com 12s244 de vantagem para Gomes. Mas o que o polonês fazia não interessava a Jimenez, nem a ninguém. O que importava era o desempenho dos outros postulantes ao título. Khodair e Di Grassi disputavam, nas seis primeiras voltas, o nono lugar. O piloto da Dragão era mais rápido, mas numa tentativa de ultrapassagem, no final da reta, acabou tocando do carro do adversário. Resultado: parte da asa dianteira do carro de Khodair quebrou e ainda furou um dos pneus de seu carro. "Não sei se de propósito, mas o Lucas deu uma pequena freada e acabei batendo nele. Ele sabia que meu carro estava mais rápido??, disse Khodair, que teve de abandonar. Di Grassi ficou na pista, mas, se arrastando, não foi além do 10º lugar. O campeonato terminou com Jimenez com 144 pontos, Di Grassi com 137, Khodair com 133 e Gomes, com 119. Copa Clio - André Bragantini venceu neste domingo a última etapa, em Interlagos, mas o título ficou com Luís Carreira Júnior, que ficou em segundo lugar na prova (Luís Frediani foi terceiro). André completou as 19 voltas da prova em 40min21s203, média de 121,731 km/h. Na classificação geral, Carreira Júnior ficou com 132 pontos, Bragantini, com 122, Elias Nascimento, com 101, e Fábio Carreira, com 97. Confira o resultado da prova: 1) Robert Kubica (RS2) 2) Marcos Gomes (Gramacho Racing) 3) Sérgio Jimenez (Bassani Racing) 4) Alan Hellmeister (Cesário F. Renault) 5) Gustavo Sondermann (G Force Motorsport) 6) Thiago Veloso (M4T Motorsport) 7) Diego Freitas (Avallone Petrobras) 8) Fernando Rees (M4T Motorsport) 9) Renato Jader David (Bassani Racing) 10) Lucas di Grassi (G Force Motorsport) Classificação final da Fórmula Renault: 1) Sérgio Jimenez - 144 pontos (campeão) 2) Lucas di Grassi - 137 pontos 3) Allam Khodair - 133 pontos 4) Marcos Gomes - 119 pontos 5) Gustavo Sondermann - 105 pontos 6) Renato Jader David - 87 pontos 7) Kaká Domingos - 77 pontos 8) Lucas Schowambach - 70 pontos 9) Diego Freitas - 68 pontos 10) Patrick Rocha - 62 pontos