Serra bate papo com poderoso da F-1 O prefeito da cidade de São Paulo, José Serra, visitou o Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira e pôde bater um papo com Bernie Ecclestone, promotor da Fórmula 1, antes do início da segunda sessão de treinos livres para o GP Brasil. Apesar do encontro, na torre de controle, ter sido rápido, o político saiu satisfeito. De acordo com Serra, a conversa foi amigável e gerou em torno da possibilidade de captação de mais recursos para a realização da prova em São Paulo sem a ajuda da prefeitura.