Serra é o melhor no treino da Stock O paulista Chico Serra foi o mais rápido no primeiro dia de treinos para a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car, nesta sexta-feira, em Jacarepaguá, no Rio. Tricampeão da categoria, Chico cravou 2min00s126, seguido por Duda Pamplona (2min00s537) e por Ingo Hoffmann (2min00s747). Neste sábado, a partir das 11h30 será definido o grid de largada. A corrida ocorre no domingo.