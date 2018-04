Serra faz dobradinha na F-Renault Daniel Serra venceu hoje a oitava etapa do Brasileiro de F-Renault, no autódromo de Jacarepaguá. O filho de Chico Serra, piloto de Stock Car, também havia ganho, no sábado, a sétima etapa, a primeira corrida da rodada dupla do final de semana. Hoje, ele venceu de ponta a ponta, com o tempo de 37min03s927 para as 20 voltas. André Sousa foi o segundo colocado e Carlos Iaconelli, o terceiro. Com as duas vitórias, Daniel Serra chegou a 148 pontos na liderança do campeonato. Alexandre Foizer tem 124 e Allan Heilmeister, 114. A próxima etapa será em 26 de setembro, em Londrina.