Serra ganha etapa de Stock Car no PR O paulista Chico Serra venceu hoje, no Autódromo Internacional de Curitiba, a 4ª etapa do Brasileiro de Stock Car. Ele completou a prova em 38min45s549, seguido por Ingo Hoffmann e Xandy Negrão. Na classificação do campeonato, Serra lidera tranqüilamente, com 65 pontos. Ingo tem 31 e Beto Giorgi, o terceiro colocado, soma 27.