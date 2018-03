Serra larga em primeiro na F-Renault Daniel Serra obteve a pole position para a etapa de Londrina, neste domingo, a segunda do ano. Ele fez a melhor volta em 1min16s582, seguido por Bia Figueiredo e André Souza. A liderança do campeonato é de Paulo Salustiano, com 30 pontos. Serra tem 24 e Bia, 20.