Serra larga na frente em Interlagos O paulista Chico Serra obteve hoje a pole-position para a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Cars, que será realizada amanhã, às 13 horas, em Interlagos. O atual campeão e líder da competição marcou 1min43s061. O grid foi completado por Xandy Negrão, Antonio Jorge Neto, Beto Giorgi e Paulo Gomes. O vice-líder do campeonato, Ingo Hoffmann, larga apenas em oitavo. Os ingressos da corrida estão disponíveos nas bilheterias do autódromo e custam R$ 10, 00.