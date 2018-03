Serra vence etapa da F-Renault em Londrina O piloto Daniel Serra (Bassani Racing) foi o vencedor da segunda etapa da Fórmula Renault brasileira, disputada neste domingo no Autódromo de Londrina. Bia Figueiredo (Cesário F. Renault) ficou em segundo lugar e Alexandre Froizer (Coca-Cola Racing Team) foi o terceiro. Na classificação geral, Serra, Bia e Foizer mantêm as três primeiras colocações, nas mesma ordem da corrida deste domingo. As duas próximas etapas do campeonato serão realizadas em Brasília. Já a etapa da Copa Clio, também em Londrina, foi vencida por José Cordova. Renê Bauer ficou em segundo lugar, seguido por Elias Jr. O brasiliense Alexandre Conill manteve a liderança do campeonato chegando na quarta colocação.