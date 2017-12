Serra vence Stock Car em Interlagos A última prova da temporada 2001 da Stock Car V8, neste domingo, em Interlagos, marcou a quinta vitória de Chico Serra (Texaco) no ano em que ele já havia conquistado o título da temporada com duas provas de antecedência - e o vice-campeonato para Ingo Hoffmann. A corrida foi bastante movimentada e teve a presença do safety car duas vezes na pista, para retirada dos carros de Tom Stefani e Xandy Negrão que rodaram e ficaram em posição perigosa. Chico Serra completou as 22 voltas em 40min50.272 com David Muffato (Dismaster) em segundo e Ingo em terceiro. Na disputa particular pelo vice-campeonato, entre Ingo, Beto Giorgi (Bematec) e Xandy Negrão (Medley), o piloto da Filipaper Racing acabou levando a melhor depois que os dois concorrentes abandonaram. Beto Giorgi bateu com Raul Boesel e Negrão rodou na freada do ?S? do Senna, ambos na 15a volta.? Num ano em que o Chico Serra foi praticamente imbatível, esse vice-campeonato valoriza o trabalho do time. Foi importante?, disse Ingo. Classificação da prova: 1º) Chico Serra (SP) - 22 voltas em 40m50s272 2º) David Muffato (PR) - a 3s220 3º) Ingo Hoffmann (SP) - a 5s644 4º) Antonio Jorge Neto (SP) - a 7s565 5º) Carlos Alves (SP) - a 11s488 6º) Guto Negrão (SP) - a 12s969 7º) André Giaffone (SP) - a 15s460 8º) Ricardo Etchenique (SP) - a 16s713 9º) Duda Pamplona (RJ) - a 18s215 10º) Flávio Nono Figueiredo (SP) - a 21s561 Classificação final do campeonato: 1º) Chico Serra - campeão, com 167 pontos 2º) Ingo Hoffmann - 118 3º) Beto Giorgi - 97 4º) Xandy Negrão - 87 5º) Antonio Jorge Neto - 57 6º) Paulo Gomes - 56 7º) David Muffato - 53 8º) Carlos Alves - 47 9º) Flávio Nono Figueiredo - 46 10º) Raul Boesel - 40