Serrinha é campeão da Fórmula Renault Daniel Serra chegou em terceiro lugar, mas foi o grande vencedor da 14ª e última etapa da Fórmula Renaut, disputada neste domingo em Interlagos, já que o resultado lhe garantiu o título da temporada. O vice-campeonato ficou com Allan Hellmeister, vencedor da corrida. "Foi perfeito. Conseguimos ganhar o campeonato na pista, com muito trabalho e o resultado está aí. A gente mereceu esse título", disse Serrinha, que é filho do ex-piloto de Fórmula 1 Chico Serra e há anos na Stock Car. Eduardo Bassani, chefe do time de Serrinha, a Bassani Racing, estava duplamente contente porque o resultado de seu piloto lhe garantiu o título entre as equipes. "Estou feliz, porque ganhamos o título em 2003 mas este ano foi mais prazeroso por causa das dificuldades que tivemos, principalmente financeiras." Hellmeister, da equipe Dragão Motosport, preferiu comemorar a boa temporada a lamentar o vice. "Perdemos o campeonato por conta de alguns erros que cometemos em alguns momentos da temporada. Sofremos também um pouco por falta de dinheiro", avaliou. Sobre a corrida deste domingo, garante que teve muito trabalho para vencer. "Foi bem mais difícil do que pode ter parecido. O Serra estava bem rápido e só pude poupar o carro mesmo quando faltavam umas cinco voltas." O segundo lugar na corrida ficou para Nelson Merlo Neto. Alexandre Foizer, que não terminou a prova deste domingo, acabou na terceira colocação no campeonato. No ano que vem, a temporada vai sofrer modificações. A PDD Sports e a Vicar fecharam acordo e a Fórmula 3 Sul-Americana fará parte do evento que já tem a Fórmula Renault e a Copa Clio.