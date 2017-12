Servia surpreende no treino da Cart Surpresa no primeiro treino para o GP de Montreal da Cart, nesta sexta-feira. A pole provisória foi conquistada pelo espanhol Oriol Servia, da Patrick Racing, com 1m21s112 (média de 193.504 km/h). Paul Tracy, o canadense da Forsythe que lidera o campeonato com 184 pontos, ficou em segundo lugar nesta sexta (1m21s405), seguido do brasileiro Bruno Junqueira, da Newman-Haas, segundo na classificação geral com 164 pontos e que fez o terceiro tempo no treino (1m21s476). "Tive problemas com os freios, mas vários pilotos também tiveram. E tenho carro para fazer a pole??, disse Bruno, já pensando no treino que define o grid, neste sábado, a partir das 14h45 (de Brasília). Entre os outros brasileiros, Mário Haberfeld foi o 13º (1m22s589), Roberto Moreno ficou em 14º (1m22s918) e Gualter Salles conseguiu o 15º lugar (1m23s074).